Secretario cuestiona ausencia de Corral en audiencia

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, criticó la inasistencia del exgobernador Javier Corral Jurado a la audiencia programada en la Ciudad de México relacionada con la denuncia que presentó contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

La diligencia estaba prevista para el pasado 29 de mayo y tenía como objetivo definir si se mantenía archivada o se reabría la investigación derivada de la denuncia presentada por Corral.

Sin embargo, al no acudir el exmandatario, la audiencia fue reprogramada para el próximo 2 de junio.

Al respecto, De la Peña ironizó al señalar que “a lo mejor le dio flojera” asistir y aseguró que este tipo de conductas forman parte del actuar habitual del hoy senador.

Asimismo, consideró contradictorio que se promuevan acciones legales y posteriormente no se atiendan los llamados de la autoridad, por lo que confió en que el proceso continúe conforme a derecho una vez celebrada la nueva audiencia.