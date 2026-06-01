HomeLocalSecretario cuestiona ausencia de Corral en audiencia
Local

Secretario cuestiona ausencia de Corral en audiencia

Michelle Mtzdestacadoestado

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, criticó la inasistencia del exgobernador Javier Corral Jurado a la audiencia programada en la Ciudad de México relacionada con la denuncia que presentó contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

La diligencia estaba prevista para el pasado 29 de mayo y tenía como objetivo definir si se mantenía archivada o se reabría la investigación derivada de la denuncia presentada por Corral.

Sin embargo, al no acudir el exmandatario, la audiencia fue reprogramada para el próximo 2 de junio.

Al respecto, De la Peña ironizó al señalar que “a lo mejor le dio flojera” asistir y aseguró que este tipo de conductas forman parte del actuar habitual del hoy senador.

Asimismo, consideró contradictorio que se promuevan acciones legales y posteriormente no se atiendan los llamados de la autoridad, por lo que confió en que el proceso continúe conforme a derecho una vez celebrada la nueva audiencia.

Tags :destacadoestado