Concluye primer día de votaciones del Presupuesto Participativo con participación de cerca de 20 mil personas.

Ciudadanía responde al llamado; continúan las votaciones este domingo en urnas y aplicación móvil.

El Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Participación Ciudadana informa participaron cerca de 20 mil personas en la primera jornada de votación del Presupuesto Participativo 2026, realizada este sábado en los distintos distritos de la capital.

La respuesta de la comunidad demuestra el compromiso por decidir de manera directa las obras y proyectos que impulsarán el desarrollo de Chihuahua.

La jornada concluyó sin incidentes, con atención continua en los puntos de votación, presencia permanente del personal operativo y un flujo ordenado de participantes durante todo el día, lo que permitió un desarrollo ágil del proceso y una adecuada coordinación entre las áreas involucradas.

La dependencia recuerda que niñas y niños con CURP también pueden ejercer su voto, con el acompañamiento de una persona adulta, lo que fomenta desde temprana edad la participación cívica y el involucramiento en la toma de decisiones de la ciudad.

Las y los chihuahuenses cuentan con dos modalidades para votar: urnas físicas instaladas en todos los distritos y la aplicación móvil. Quienes ya emitieron su voto pueden acceder a beneficios o descuentos en alguno de los 26 comercios locales participantes, mostrando el dedo pintado o el token de la app, según la modalidad utilizada.

La Coordinación de Participación Ciudadana invita a la ciudadanía a participar este domingo, en el segundo y último día de votación, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., en las urnas de los distritos o a través de la aplicación oficial.