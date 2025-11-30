Anuncia DIF Municipal fechas de últimas entregas del PAAM 2025.

En atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM), las últimas fechas de entrega correspondientes al año 2025, en los siguientes centros comunitarios:

2 de diciembre:

Lealtad II, 11:00 horas

Lealtad I, 12:30 horas

Desarrollo Urbano, 12:30 horas

3 de diciembre:

Santa Rosa, 9:00 horas

4 de diciembre:

Arturo Gámiz, 9:00 horas

Popular, 13:30 horas

CEDEFAM Palestina, 13:30 horas

5 de diciembre:

CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Se invita a las y los seleccionados a mantenerse atentos a las páginas oficiales de Gobierno Municipal y DIF Municipal para conocer la convocatoria del PAAM correspondiente al año 2026.

Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, extensión 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en la calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.