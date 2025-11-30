HomeLocalAnuncia DIF Municipal fechas de últimas entregas del PAAM 2025.
Anuncia DIF Municipal fechas de últimas entregas del PAAM 2025.

En atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM), las últimas fechas de entrega correspondientes al año 2025, en los siguientes centros comunitarios:

2 de diciembre:

  • Lealtad II, 11:00 horas
  • Lealtad I, 12:30 horas
  • Desarrollo Urbano, 12:30 horas

3 de diciembre:

  • Santa Rosa, 9:00 horas

4 de diciembre:

  • Arturo Gámiz, 9:00 horas
  • Popular, 13:30 horas
  • CEDEFAM Palestina, 13:30 horas

5 de diciembre:

  • CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Se invita a las y los seleccionados a mantenerse atentos a las páginas oficiales de Gobierno Municipal y DIF Municipal para conocer la convocatoria del PAAM correspondiente al año 2026.

Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, extensión 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en la calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.

