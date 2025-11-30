Brinda Municipio servicios gratuitos para animales de compañía en Minerales.

Como parte de las acciones que el Gobierno Municipal ha realizado durante el mes de noviembre dentro del programa “Rescatemos el Río Sacramento”, la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal llevó servicios gratuitos de salud a perros y gatos de familias de Minerales.

Durante la jornada se brindaron mil 319 servicios, entre 368 registros municipales, 203 vacunas quíntuples, 280 vacunas antirrábicas, 368 desparasitaciones y la entrega de 100 plantas nativas, como parte del esfuerzo por promover hogares más limpios y una convivencia responsable con el entorno.

A lo largo de la actividad, vecinas y vecinos acudieron con sus perritos y gatitos para proteger su salud sin costo alguno, compartiendo que estas jornadas representan un alivio para sus hogares: permiten cuidar a sus animales de compañía con atención confiable y cercana, sin necesidad de desplazarse lejos de su colonia.

Esta jornada forma parte del esfuerzo continuo que el Municipio realiza en la zona para recuperar y dignificar el Río Sacramento, integrando también la protección animal como parte fundamental de la protección comunitaria.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la salud pública, la protección animal y el acompañamiento constante a las familias de Chihuahua Capital.