Premia ICHITAIP a ganadores del 8° Concurso de Ensayo Universitario y del 8° Concurso de Video 2025.

“Nuestro país vive situaciones complejas en torno a la privacidad debido al acceso a las plataformas electrónicas, por todo el avance tecnológico, por lo que la participación de los jóvenes debe ir cobrando relevancia ahora que se vuelven a convertir en la esperanza para el futuro de México”, manifestó el Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) Sergio Rafael Facio Guzmán, durante la celebración del evento de entrega de los premios a los ganadores de su 8° Concurso de Ensayo Universitario “Tecnología, Acceso a la Información y Transparencia. Reto de las Dependencias Públicas”, así como del Octavo Concurso de Video 2025 “Tu Privacidad en la Era Digital”, en el que estuvo acompañado por la Comisionada María Selene Prieto Domínguez y el Titular del Órgano Interno de Control, Eduardo Chávez Almada.

“Creemos que ustedes, a raíz de esta participación, deben de ir tomando mayor relevancia en todo este tipo de cuestiones”, indicó el Comisionado Presidente del Órgano Garante de Chihuahua, quien además alertó sobre los cambios que traen consigo los avances tecnológicos, sobre todo en lo que se refiere al uso de la inteligencia artificial, a las imágenes de fotografías que muchas veces detonan en otro tipo de delitos y el impacto que tienen en la privacidad de las personas.

Estos espacios nos ayudan a que el joven transmita con su lenguaje, con su manera de expresarse, la importancia del cuidado de la protección de la privacidad en el uso que hacen de las redes sociales, de las diversas plataformas existentes. “Nosotros, por temas generacionales, a veces no logramos compenetrar con los jóvenes como quisiéramos, entonces, estos espacios nos ayudan a que el joven lo transmita con su lenguaje”, añadió.

Por su parte, la Comisionada María Selene Prieto Domínguez, dijo que estos concursos reflejaron mucha creatividad, dedicación y empeño, que muestran compromiso y conocimiento de que la protección de datos personales es un derecho fundamental que da paso a otros.

En el evento se mostraron los videos ganadores del concurso de video y la explicación de cada uno de ellos por parte de los jóvenes: Miranda B.M., estudiante del Cobach 8 y ganadora del primer lugar; Valeria Fernanda D.L, estudiante del Cobach 9 y ganadora del segundo lugar; y, Camila Desiree, del Cobach9, ganadora del tercer lugar.

Para ellos, los premios consistieron en:

Primer lugar: Laptop Gamer Nitro 17

Segundo lugar: Ipad de 11 pulgadas

Tercer lugar: Dron DJI MINI 4K

Los ganadores del concurso de video fueron: Patricia Elizabeth T. G., estudiante de la Facultad de Derecho de la UACH, ganadora del primer lugar; Aracely Alicia G.A. estudiante de la Facultad de Odontología de la UACH, ganadora del segundo lugar; y, Olivia R.S. estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH, ganadora del tercer lugar.

Ellos se hicieron acreedores a los siguientes premios:

Primer lugar: $18,000.00 MXN

Segundo lugar: $15,000.00 MXN

Tercer lugar: $12,000.00 MXN

Todos los que formaron parte de ambos concursos recibieron un diploma de reconocimiento a su participación.

Así mismo se entregó un obsequio a manera de reconocimiento, al maestro del Colegio de Bachilleres 8, Eduardo Ramírez por su apoyo en la promoción del concurso de video, al igual que al catedrático de la Facultad de Derecho de la UACH, Alán Armendáriz, por su labor como impulsor de las actividades del ICHITAIP.

Así mismo se contó con la presencia de Raquel Herrera, representante del Director General del COBACH, Reyes Humberto de las Casas Muñoz; de Jesús Fernández Zamora, Abogado General y Titular de la Unidad de Transparencia del COBACH; así como padres y familiares de los jóvenes ganadores.