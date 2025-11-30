Aprobación de Claudia Sheinbaum a la baja.

A un año del gobierno de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, el 53.32% de las personas que participaron en nuestra encuesta de aprobación manifestó que aprueba su gestión, de acuerdo con lo que sabe o ha escuchado.

Al solicitarles la evaluación de la presidente de República en una escala del 1 al 10 en donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta, el resultado promedio fue de 5.19.

PERCEPCIÓN CIUDADANA EN ENCUESTA DE APROBACIÓN DE CLAUDIA SHEINBAUM

POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN EL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM

Acerca de la percepción de la ciudadanía en temas específicos, en el rubro de seguridad, el 47.27% de nuestros encuestados dijo sentirse muy insatisfecho, mientras que el 36.72% manifestó estar muy satisfecho.

Mencionar que el 12.12% señaló sentirse sólo satisfecho, el 3.79 % indicó mantenerse neutral y solamente el 0.11% no supo o no respondió. Por lo tanto en temas de seguridad, los encuestados manifestaron que al salir a la calle a realizar sus actividades cotidianas el 51.87% se sienten inseguros, mientras que 46.98% dijo sentirse seguro.

POLÍTICAS DE SALUD EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM

La percepción en el rubro de las políticas de seguridad se encuentra casi polarizado, ya que el 39.02% indicó estar muy en desacuerdo, mientras que el 36.63% dijo estar muy de acuerdo.

El 13.30% dijo estar sólo de acuerdo, el 7.65% señaló estar en desacuerdo y el 3.04% prefirió mantenerse neutral.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM

EL 43.21% de nuestros encuestados indicó que el combate a la corrupción ha sido muy malo sin embargo el 40.15% dijo que las acciones habían sido muy buenas.

Solamente el 5.21% señaló que las acciones del combate a la corrupción eran malas, el 8.56% eran buenas y el 2.74% regulares.

INSEGURIDAD: PRINCIPAL PROBLEMÁTICA EN EL PAÍS

El 51.38% de los encuestados señaló a la inseguridad como la principal problemática en México, seguido al sector salud deficiente con el 12.33% y con 5.85% la mala economía y falta de empleo.

El 4.72% señaló que el principal problema era el transporte público, el 4.28% señaló al sector educativo deficiente, el 3.28% el medio ambiente y el agua, por último, las obras públicas con un 3.20%.

DESPUÉS DE LA MUERTE DE CARLOS MANZO

El 55.22% de los encuestados señaló que a raíz de la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el combate a la inseguridad en nada cambiará, asimismo el 37.05% señaló que si habrá un cambio.

MORENA ES EL PARTIDO POR EL QUE MÁS PREFIEREN VOTAR LOS MEXICANOS

MORENA resultó es el partido por el que más votan los mexicanos, el 49.96% de nuestros los encuestados lo manifestó independientemente de quién fuera su candidato, en segundo lugar con el 20.90% mencionaron a Acción Nacional y en tercera posición el 4.63% por el PRI.

El 4.02% señaló que su preferencia electoral era por Movimiento Ciudadano, el 0.73% por el PT, el 0.21% por el Verde Ecologista de México y el 0.05% por el PRD.