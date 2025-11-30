Invita alcalde Marco Bonilla a participar en la consulta del Presupuesto Participativo en el último día.

-Votó por sus proyectos en la casilla múltiple ubicada en las instalaciones del CRIT Chihuahua.

El alcalde Marco Bonilla eligió sus cinco proyectos del Presupuesto Participativo 2026 en la casilla múltiple ubicada en las instalaciones del CRIT Chihuahua e hizo una invitación a la ciudadanía que todavía no ha votado, aprovechar las últimas horas para elegir las obras que quieren para su colonia.

Acompañado de su esposa y presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas y su hijo Mateo, acudieron a elegir los proyectos que les gustarían que se realizaran en Chihuahua Capital. Además, el edil recordó que hoy domingo cierra la votación a las 7:00 de la tarde.

Invitó también a consultar el listado de proyectos aprobados en la página del Municipio: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/DDHE/Presupuesto_Participativo, donde podrán ver por distrito las obras que podrían desarrollarse el próximo año en caso de resultar ganadoras por el voto de cada chihuahuense.

El día de ayer participaron cerca de 20 mil ciudadanos, quienes aprovecharon el primer día para elegir sus proyectos. Como en jornadas pasadas, pueden elegir hasta cinco proyectos por distrito, los cuales fueron propuestos por la misma ciudadanía.