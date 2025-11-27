Retiran 35.5 toneladas de basura de dos viviendas al norte de la ciudad

Con el objetivo de prevenir plagas y acumulaciones en viviendas, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, retiró 35.5 toneladas de basura y tiliches en dos viviendas ubicadas al norte.

Tras recibir múltiples reportes por parte de la ciudadanía, personal de la citada dependencia procedió a realizar el retiro de la acumulación al exterior de las viviendas una de ellas ubicada en la colonia 20 Aniversario y la otra en la Che Guevara.

En la primera de ellas, en la 20 Aniversario, se retiraron un total de 14.5 toneladas de basura, mientras que en la vivienda ubicada en la colonia Che Guevara se retiraron 21 toneladas más.

Es importante mencionar que estos reportes se reciben en lo individual y se analizan de forma particular para poder brindar atención, además de que todo lo retirado debe estar fuera de las viviendas ya que el personal no ingresa a las mismas.