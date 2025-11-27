Alumno del Centro STEM representa a Chihuahua en competencia internacional

Con orgullo para Chihuahua, el DIF Municipal informa que el niño Diego Núñez Jurado participó en el Campeonato Internacional de Robótica y Habilidades STEM 2025, llevado a cabo en el estado de Quintana Roo.

Acompañado por su familia, Diego forma parte del equipo que representa al municipio de Chihuahua, en este encuentro que reúne a talento infantil y juvenil de diversos países.Diego es alumno del Centro STEM Municipal San Quintín, espacio donde ha fortalecido sus conocimientos en ciencias, tecnología y robótica.

El aprendizaje adquirido en este centro ha sido clave para que hoy pueda competir en un escenario internacional en la materia de “robótica”, quien ha demostrado disciplina, creatividad y compromiso con su formación.

Diego y otros niños participaron en el encuentro estatal de primera mano, para poder llegar a ser el seleccionado para competir en este encuentro internacional.

Para participar en el encuentro era necesario pertenecer a un STEM.

Este Centro STEM inaugurado por el alcalde Marco Bonilla, ya es semillero de futuros talentos de la robótica y es el primero de este tipo en todo el estado bajo una administración municipal, lo que posiciona a Chihuahua Capital como pionero en que niñas, niños y adolescentes refuercen e incursen en conocimientos de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas.Iván Núñez Carrasco, papá de Diego, agradeció la oportunidad de acudir a este campeonato que impulsa a su hijo.

Asimismo, menciona que es impresionante ver la apertura y el interés que su hijo ha adquirido a través del Centro STEM.Este tipo de encuentros fomenta que niñas, niños y adolescentes desarrollen sus habilidades y destrezas en áreas que serán fundamentales para su futuro académico y profesional.

Además, brindan experiencias que impulsan su capacidad para resolver problemas, trabajar en equipo y enfrentar nuevos retos con confianza.Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la educación científica y tecnológica, y continúa impulsando programas que permitan a la niñez chihuahuense acceder a oportunidades que fortalezcan su crecimiento y preparación para los desafíos del mundo actual.