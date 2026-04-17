Grupo k9 detienena hombre con marihuana y cristal en Granjas Cerro Grande

Elementos de la Policía Municipal adscritos al grupo K-9 realizaron la detención de un hombre por su probable participación en delitos contra la salud, durante recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Granjas Cerro Grande.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Vista del Bosque y Segunda, donde los agentes detectaron a un masculino emitiendo humo denso, por lo que fue abordado al incurrir en una falta administrativa, al realizarle una inspección preventiva, los policías localizaron entre sus pertenencias un envoltorio de papel que contenía una hierba verde con características similares a la marihuana, así como un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia con características propias de la droga conocida como “cristal”, equivalente a 6 envoltorios.

El detenido, identificado como Gavino O. P., de 36 años de edad, por lo que fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur y posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado Zona Centro.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.