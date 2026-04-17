La Luz del Mundo mantiene registro como iglesia en México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que el registro oficial de la Iglesia de la Luz del Mundo permanece vigente en México, mientras que la licencia del líder religioso, Nassón Joaquín García, se encuentra suspendida.

La secretaria de la Segob dijo durante La Mañanera de este viernes 17 de abril que la suspensión de licencia a Joaquín García obedece a que el líder religioso “está purgando una condena fuera de nuestro país”. El permiso del líder ante la autoridad competente ha estado sin efectos “ya tiene algunos meses”, informó la funcionaria.

En respuesta a la prensa, la titular de SEGOB ofreció entregar información adicional sobre la fecha precisa de la suspensión en el transcurso del día; sin embargo, resaltó que la suspensión solo aplica al líder, no al registro de la organización religiosa.

Esta semana el nombre de Nassón Joaquín resurgió en la esfera pública luego de que se informara que la Fiscalía General de la República habría cerrado la investigación en contra de varios líderes de la iglesia La Luz del Mundo, entre ellos la de García, pese a que en Estados Unidos enfrenta una condena por abuso sexual infantil.

El procedimiento, calificado como ‘carpetazo’ por las víctimas y colectivos, está bajo revisión judicial donde se analizará si la decisión de la autoridad debe revertirse, según el documento difundido por la activista y exdiputada Adriana Dávila.

El texto, compartido en redes sociales por Dávila y respaldado por diversas organizaciones, señala que la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC) autorizó el “no ejercicio de la acción penal” el 17 de diciembre de 2025. Esta medida ocurrió apenas dos semanas después de que Ernestina Godoy asumió la titularidad de la FGR.

El caso fue originalmente presentado en 2019 por Sóchil Martin y Sharim Guzmán, quienes escaparon de la organización religiosa y denunciaron ante autoridades tanto mexicanas como estadounidenses.

Rosa Icela Rodríguez declaró durante La Mañanera del 17 de abril sobre asuntos judiciales relacionados con el registro de la iglesia La Luz del Mundo.

Seis cuentas con 356 millones de pesos bloqueadas y red impune, según víctimas

El documento cita que Naasón Joaquín García está sentenciado en Estados Unidos a 16 años y ocho meses de prisión por abuso sexual de tres menores, hecho que admitió ante la autoridad de ese país. Además, un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) relató cómo las víctimas eran adoctrinadas para aceptar su abuso, bajo la justificación de que “un apóstol de Dios nunca podría ser juzgado por sus acciones”.

La denuncia ante la FGR no solo señala a Naasón Joaquín. La lista incluye a varios operadores políticos y religiosos señalados por lavado de dinero, trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil: Israel Zamora, exsenador de PVEM-Morena; Rogelio Zamora Barradas; Nicolás Menchaca; Emmanuel Reyes Carmona, senador de Morena; y Hamlet García Almaguer, exdiputado de Morena, aparecen entre los nombres mencionados.

Las víctimas sostienen que estos personajes habrían actuado como facilitadores de estrategias de lavado de dinero y protección política para la iglesia. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó seis cuentas de la organización religiosa, con un monto total de 356 millones de pesos.