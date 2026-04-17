Se incorporan 10 municipios a la Declaratoria Estatal de Crianza Afectiva

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Presidentas y directoras de los DIF Municipales de 10 localidades de la entidad, se adhirieron este jueves a la Declaratoria Estatal por una Política de Crianza Afectiva y Fortalecimiento Familiar, durante una ceremonia encabezada por María Eugenia Galván Antillón, presidenta del DIF Estatal.

Con esta incorporación, suman 34 los municipios que asumieron esta semana el compromiso para implementar acciones dentro de su quehacer, a fin de promover la crianza afectiva en los hogares y evitar prácticas de disciplina violenta.

En su mensaje, Galván Antillón reconoció el esfuerzo de todas las personas de distintos municipios que han participado durante estos últimos días, pues dijo, son quienes conocen de primera mano las necesidades de las familias de cada región.

“Los encuentros que realizamos durante esta semana marcan el inicio de un esfuerzo conjunto entre Estado y municipios, para que todos nos sumemos a promover entornos seguros, sanos y llenos de amor para niñas, niños y adolescentes. Estoy segura de que, al sumar nuestras voluntades y experiencias, logremos grandes resultados para nuestras familias”, indicó.

La declaratoria fue firmada en enero de 2026 entre el DIF Estatal y Unicef México, con el objetivo de replicar acciones preventivas en los 67 municipios del estado, compromiso que se materializa con esta suma de esfuerzos con los DIF Municipales.

El documento promueve entornos seguros, crianza respetuosa y la erradicación del castigo corporal, mediante formación parental, entornos protectores y trabajo comunitario a favor de niñas, niños y adolescentes.

Este encuentro marca la tercera reunión regional promovida por la dependencia, tras las sesiones realizadas durante la presente semana en Delicias y Guerrero; en la primera, se unieron 12 municipios: Camargo, Coronado, Delicias, Julimes, La Cruz, López, Meoqui, Ojinaga, Rosales, San Francisco de Conchos, Satevó y Saucillo.

En la segunda, se sumaron otros 12: Bachíniva, Bocoyna, Cusihuiriachi, Gómez Farías, Guerrero, Madera, Matachí, Namiquipa, Riva Palacio, Temósachic, Urique y Uruachi

En la sesión de este jueves en la capital, se unieron Aldama, Aquiles Serdán, Batopilas, Chihuahua, Coyame del Sotol, Dr. Belisario Domínguez, Gran Morelos, Ignacio Zaragoza, San Francisco de Borja y Santa Isabel.

Al firmar el documento de adhesión, los DIF Municipales se comprometen a: designar un enlace municipal de Crianza Afectiva para la coordinación local; facilitar espacios, agenda y logística para la implementación, y nombrar facilitadores municipales o comunitarios para grupos de familias.

También a realizar convocatorias comunitarias, con prioridad en zonas vulnerables, así como a colaborar en seguimiento, evaluación y mejora continua con DIF Estatal y Unicef México.

Quedan pendientes dos reuniones más, que se celebrarán en próximas semanas con sede en Hidalgo del Parral y Juárez, y que convocará a municipios de cada región para llegar a la incorporación de la totalidad de localidades del estado.

Estuvieron presentes el director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns; la directora de Fortalecimiento Familiar del DIF Estatal, Selene Aguirre Cortéz, y la Oficial de Soporte de Protección a la Infancia de Unicef México, Gabriela Polo Herrera.