Catea FEM domicilio en seguimiento a una carpeta de investigación

En seguimiento a una carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, se cumplimentó una orden de cateo en un domicilio que se ubica en la calle De la Esperanza, de la colonia Kilómetro 27 en Ciudad Juárez.

Agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Unidad Especializada en Investigación para la Búsqueda y Localización de Personas Ausentes o no Localizadas por Razones de Género de la FEM, un binomio canino del K-9, así como de la Comisión Nacional y Local de Búsqueda, acompañados por personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, participaron en la cumplimentación del mandato judicial.

De igual manera, se contó con el apoyo elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA) y personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), estos últimos brindaron la atención con maquinaria pesada para remover la tierra, rastreo en el que no se tuvo ningún resultado.

Con estas acciones la Fiscalía General del Estado a través de su Fiscalía Especializada, refrenda su compromiso con las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de Ciudad Juárez.