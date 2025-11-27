Jóvenes aprenden bases de la fotografía en taller del Municipio

Varios Jóvenes incursionaron en el mundo de la fotografía gracias al taller del Instituto de Cultura del Municipio, llamado “Fotografía desde Cero” impartido desde las instalaciones de la Casa de la Juventud.

Este taller fue gratuito, realizado para que personas que casi no conocen acerca de la fotografía pudieran iniciar con los fundamentos esenciales con ejercicios prácticos y dinámicos como el manejo de la luz, encuadre, composición y construcción de una mirada visual más consciente.

Con este tipo de iniciativas, el alcalde Marco Bonilla y el Gobierno Municipal reafirman su compromiso con los jóvenes e impulsarlos en diversas áreas de aprendizaje.

Para información de futuros talleres y actividades culturales, consulta las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio y el Gobierno Municipal.