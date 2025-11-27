Bonilla responde a advertencias de Morena sobre posible denuncia por actos anticipados de campaña

El alcalde Marco Bonilla respondió a las advertencias de integrantes de Morena, quienes anunciaron que podrían denunciarlo por presuntos actos anticipados de campaña. Frente a estas acusaciones, el edil afirmó que dichas críticas provienen de que “están dolidos” y aseguró que, en una eventual contienda electoral, “les volveríamos a ganar 2 a 1”.

La posible denuncia surge tras el “calcatón” realizado el pasado 22 de noviembre en la glorieta de la Diana Cazadora, así como por las mantas mostradas por deportistas en apoyo al alcalde durante el Desfile de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre.

Bonilla minimizó las advertencias y reiteró que su administración seguirá trabajando con normalidad, al tiempo que llamó a los morenistas a “ponerse a trabajar para que se les quite lo dolido”.

Por su parte, Morena señaló que su intención es que las autoridades competentes investiguen posibles actos anticipados de campaña. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado si la denuncia ya fue presentada ni se han dado a conocer fechas o vías formales para ello.