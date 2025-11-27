Con protocolo actuación buscamos fortalecer la Convivencia Escolar: Diputado

Con el fin de robustecer el marco jurídico que garantice espacios libres de violencia e inclusivos se llevaron a cabo las “Mesas de Trabajo para Fortalecer la Convivencia Escolar”, organizadas por el Congreso del Estado de Chihuahua a través de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, presidida por el diputado Oscar Avitia Arellanes.

Estos trabajos buscan fortalecer el respeto al ejercicio pleno de la esfera jurídica de derechos de los profesionales de la educación, así como prevenir y atender la violencia escolar, garantizar un entorno óptimo y la resolución de conflictos para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes chihuahuenses, mediante la propuesta de un protocolo de actuación que se habrá de presentar a la Autoridad Educativa Local para su aplicación en los centros educativos del Estado de Chihuahua.

El diputado Avitia enfatizó la importancia de establecer mecanismos eficaces y eficientes para la resolución de conflictos en el sector educativo y expuso las iniciativas que se están trabajando y analizando desde la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte para la actualización del Marco Local de Convivencia Escolar en Chihuahua, buscando fortalecer el tejido social dentro del ámbito escolar, garantizar los derechos fundamentales de todos los miembros de la comunidad educativa.

En el desarrollo de las jornadas se escucharon a diversas voces y actores del sector educativo para recopilar aportes sobre temas trascendentales como Riesgos laborales; Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; Capacitación de los agentes educativos (incluyendo madres y padres de familia) en cuanto a la normatividad vigente; Situaciones no previstas en la normatividad vigente, entre otros.

El legislador agradeció y reconoció los valiosos aportes que las bases del magisterio han realizado en diversas ocasiones para reforzar la legislación, garantizar los derechos fundamentales de los docentes y dignificar su práctica, lo que contribuirá a mejorar la calidad educativa y promover un ambiente seguro en las escuelas.

“Con estas acciones, el Congreso del Estado ratifica su compromiso con el magisterio y la comunidad educativa de Chihuahua para impulsar condiciones que favorezcan la formación integral de los estudiantes”, afirmó Avitia Arellanes.