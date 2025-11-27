Invita Gobierno del Estado al tradicional encendido del Árbol de Navidad

El Gobierno del Estado invita a las y los chihuahuenses, a disfrutar del tradicional encendido del Árbol de Navidad, que se llevará a cabo en la Plaza del Ángel este 1 de diciembre.Como parte de las actividades se contará con el show infantil de Bluey y Bingo “En busca de la Navidad”, así como la participación de personajes como El Grinch y Santa Claus.

El evento será encabezado por la gobernadora Maru Campos e inicia a partir de las 17:30 horas.

Además se dará apertura a las actividades y atracciones que estarán disponibles durante la temporada decembrina, como la pista de hielo que tendrá una dimensión de 1,500 metros cuadrados y tendrá capacidad para 300 personas por hora.También se tendrá un carrusel de dos pisos y el juego mecánico “El Torbellino”, ambos con acceso gratuito.

Las atracciones estarán disponibles de lunes a jueves de las 12:00 a las 21:00 horas, y los fines de semana de 12:00 a 22:00 horas.