Por construcción de dren pluvial reducirán circulación en calle 39 en Barrio el Bajo

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, emite una alerta vial por modificaciones en la circulación de la calle 39, derivadas de los avances en la construcción del dren pluvial en la colonia Barrio El Bajo, proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2025 que busca evitar taponamientos e inundaciones por la lluvia.

A partir de este lunes 1 de diciembre, en punto de las 9:00 am, la calle 39 en el tramo comprendido entre la lateral de la avenida prolongación Teófilo Borunda y la calle Ejército Mexicano permanecerá habilitada únicamente para la circulación de los transportes de servicio del Hospital General de Chihuahua “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”.

Cabe señalar que el carril lateral de la avenida prolongación Teófilo Borunda, a la altura del Hospital General de Chihuahua “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”, con dirección hacia la avenida Carlos Pacheco, se encuentra actualmente en intervención.

Se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución en la zona.Como rutas alternas, quienes circulen en sentido poniente-oriente por la avenida prolongación Teófilo Borunda podrán continuar por el carril central o el carril de extrema izquierda para incorporarse a la vialidad Sacramento.

También se recomienda utilizar las avenidas De la Junta y Benito Juárez para dirigirse hacia la avenida Pacheco, así como la calle Jesús García para conectarse con la avenida de las Industrias.

Actualmente se construye un dren pluvial a base de cajas de captación con rejillas metálicas, conectadas mediante dos tubos metálicos corrugados de 90 centímetros de diámetro.

Estos contarán con un registro de 3.2 metros por 2.44 metros en los puntos de giro, lo que permitirá canalizar el agua hacia el canal ubicado en la avenida prolongación Teófilo Borunda.

El Gobierno Municipal agradece la paciencia y colaboración de la ciudadanía durante la ejecución de esta obra, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios serán permanentes.