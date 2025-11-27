Congreso reelige a Héctor Acosta como auditor

El Congreso del Estado de Chihuahua ha decidido dar continuidad a la labor de Héctor Acosta Félix, al reelegirlo como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) con una votación aplastante.

En una sesión legislativa llevada a cabo este día, Acosta Félix obtuvo 31 votos a favor, lo que representa un respaldo casi unánime dentro de la cámara y le asegura un nuevo periodo al frente del órgano fiscalizador.

El proceso de elección se realizó a partir de la terna final de aspirantes.

Además de Acosta, la lista estaba compuesta por Gustavo Esparza y Víctor Gutiérrez Sotelo.