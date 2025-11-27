Participan emprendedoras en seminario para prevenir la violencia

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), llevaron el seminario “No Más Violencia” a emprendedoras chihuahuense para brindarles herramientas y espacios de acompañamiento para enfrentar la violencia en todas sus formas, especialmente en el entorno digital y laboral.

El evento inició con la conferencia magistral de Adriana Cabrera Dávila Garibi, especialista en desarrollo humano, quien compartió sobre la importancia de reconocer la violencia, nombrarla y pedir ayuda; “No estamos solas. Cuando una mujer se atreve a hablar, le abre el camino a muchas más para recuperar su voz y su libertad.”Posteriormente se realizó el panel “Violencia digital: historias, retos y acciones desde las redes”, dirigido por Mónica Meléndez, directora del IMM, quien subrayó que las redes sociales pueden ser espacios de crecimiento, pero también escenarios donde miles de mujeres enfrentan agresiones invisibles y normalizadas.

“La violencia digital también es violencia, y debe ser atendida con la misma seriedad que cualquier otra forma de maltrato,” afirmó Mónica Meléndez.

El panel contó con la participación de las influencers Marlene Esparza, Bris Chávez, Diana Dávalos y Maryela Paniagua, quienes compartieron experiencias personales y reflexiones en torno al uso de redes sociales, la violencia digital y su impacto emocional.

Además abordaron temas como experiencias personales, responsabilidad social en redes, estrategias para crear comunidades digitales seguras y propuestas para que las plataformas protejan mejor a mujeres y adolescentes frente a la violencia digital. El seminario concluyó con un llamado a seguir construyendo redes de apoyo entre mujeres emprendedoras, creadoras de contenido y ciudadanía en general, fortaleciendo la conciencia sobre la violencia y promoviendo entornos laborales y digitales más respetuosos.Para más información sobre actividades, capacitaciones y servicios del IMM, puedes comunicarte al 072, extensión 2604 en un horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, o visitar la página de Facebook: facebook.com/imm.chih.