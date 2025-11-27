Alejandro Gertz renuncia a la FGR y señala que será embajador de México ante ‘un país amigo’.

La Razón

Por:Tania Gómez

El Senado recibió la carta de renuncia del titular de la FGR, Alejandro Gertz; fue propuesto como embajador.

El Senado de la República recibió este jueves la carta de renuncia del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que informa que se retira del cargo, tras ser propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México “en un país amigo”.

“Hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y que agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria”.

En el documento, fechado este 27 de noviembre, se establece que, debido a ello, se retira de su cargo en la FGR el cual ocupó durante casi 7 años.

“Razón por la cual a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que corresponden, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República”.

Esta es la carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero. ı Foto: Especial.

En la carta, dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, Alejandro Gertz agregó que le solicita a la legisladora que se informe de ello al pleno, con el fin de que se inicie el proceso de su ratificación como embajador.

Se prevé que el pleno del Senado retome la sesión que inició esta mañana, tras casi 5 horas de receso, en donde se votará la aceptación del documento, y se iniciará el proceso de sustitución del titular de la Fiscalía General de la República.