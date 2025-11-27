HomeLocalFesteja equipo de la ASE nombramiento deHéctor Acosta como auditor
Local

Festeja equipo de la ASE nombramiento deHéctor Acosta como auditor

Michelle Mtzaseauditordestacado

En la Auditoria Superior del Estado, festejaron durante la votación de la terna que realizó el congreso local para elegir a Héctor Acosta Félix, de nueva cuenta como Auditor Superior.

Fue en Sesión Ordinaria, mediante votación por cédula, el Congreso de Chihuahua eligió a Héctor Alberto Acosta Félix, como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) quien fungirá en su encargo por los próximos siete años.

Lo anterior, luego de que fuera sometida a votación la terna conformada por:

-Héctor Alberto Acosta Félix (31 votos),
-Gustavo Adolfo Esparza Sáenz (0 votos) y
-Víctor Humberto Gutiérrez Sotelo (0 votos).

Dicha terna fue presentada a la Presidencia del Poder Legislativo, por las y los integrantes del Panel de Especialistas, para la votación correspondiente por el Pleno del Congreso; el acuerdo incluyó la evaluación y selección de la terna de aspirantes en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado.

Tags :aseauditordestacado