Festeja equipo de la ASE nombramiento deHéctor Acosta como auditor

En la Auditoria Superior del Estado, festejaron durante la votación de la terna que realizó el congreso local para elegir a Héctor Acosta Félix, de nueva cuenta como Auditor Superior.

Fue en Sesión Ordinaria, mediante votación por cédula, el Congreso de Chihuahua eligió a Héctor Alberto Acosta Félix, como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) quien fungirá en su encargo por los próximos siete años.

Lo anterior, luego de que fuera sometida a votación la terna conformada por:

-Héctor Alberto Acosta Félix (31 votos),

-Gustavo Adolfo Esparza Sáenz (0 votos) y

-Víctor Humberto Gutiérrez Sotelo (0 votos).

Dicha terna fue presentada a la Presidencia del Poder Legislativo, por las y los integrantes del Panel de Especialistas, para la votación correspondiente por el Pleno del Congreso; el acuerdo incluyó la evaluación y selección de la terna de aspirantes en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado.