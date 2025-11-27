Maru Campos nombra a José Carlos Rivera como nuevo titular de la Consejería Jurídica

La gobernadora Maru Campos designó a José Carlos Rivera Alcalá, como nuevo titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado.

El acto de toma de protesta tuvo lugar en Palacio de Gobierno, en donde Rivera Alcalá se comprometió a ejercer la encomienda otorgada por la mandataria estatal con responsabilidad y rectitud.

El ahora consejero jurídico es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, concluyó la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana; cuenta además con diversos diplomados en Derecho Electoral impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se ha desempeñado como secretario general del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, fue director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua, y de 2024 a la fecha ejerció como coordinador Jurídico de la Oficina de la Gubernatura del Estado.