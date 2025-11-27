Invita Municipio a votar para definir el uniforme de los deportistas de Chihuahua para el 2026.

A través del concurso “Deporte con Estilo” se definieron los diseños finalistas; ya puedes votar desde hoy hasta el 30 de noviembre.

En el Museo Casa Sebastián Siglo XIX, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD) expuso las propuestas recibidas en el concurso “Deporte con Estilo” donde fueron deliberados los diseños finalistas.

Desde este jueves 27 hasta el domingo 30 de noviembre a las 23:59 horas, la ciudadanía puede votar por su propuesta de uniforme favorita con reacciones de “me gusta”, “me encanta” o “me importa” en la fotografía del diseño disponible en la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, www.facebook.com/imcfd.

El director del IMCFD, Juan José Abdo, felicitó a todas y todos los participantes por la valentía de someter a valoración una propuesta creativa, que marca las nuevas formas de expresión de la juventud chihuahuense a través del deporte.

Resaltó el valor de cómo ven a Chihuahua en las plazas deportivas, porque no son sólo prendas de vestir, sino la identidad en la competitividad. Resaltó la visión del alcalde Marco Bonilla de dar voz a la juventud para su participación y que ahora marcará una generación de atletas para las competencias 2026.

Por su parte, el regidor del Deporte en el Ayuntamiento, Adán Galicia destacó la participación a las y los jóvenes por querer marcar con su creatividad y vestir a los deportistas quienes representan disciplina, trabajo y entrega.

El concurso convocó a la participación de estudiantes para realizar el diseño de los uniformes que distinguirá a la delegación de deportistas del Municipio de Chihuahua para sus competencias en la Olimpiada Estatal 2026 y otras representaciones deportivas.

A cargo del comité de evaluación integrada por profesionales en el tema de diseño, se sometieron a la valoración las 15 propuestas recibidas por jóvenes estudiantes y deportistas destacados, para así definir las cino mejores propuestas que respondían a términos de identidad local y su creatividad.

Fueron recibidas propuestas por parte de María José Contreras Canales, Jaciel Iram Gallegos De León, Manuel Francisco Márquez Porras, Luis Mario Álvarez García, Osmar Vladimir Rivera Esquivel, Kimberly Jazmin Torres Cera, Sharon Yareli Rodríguez Castellanos, Renata Alonso Porras del ISAD y Aylin Sofia Peregrino Lucero.

Finalistas:

Kimberly Elizabeth López Flores

Janelle Ivana Rodríguez Torres

Mia Paredes Ortiz

Ximena González Cuevas

Luisa Fernanda Meza Morán

Cabe mencionar que el diseño ganador obtendrá un premio de 15 mil pesos en efectivo, un regalo sorpresa, su sello como diseñador en los más de mil 200 uniformes e invitado especial en el abanderamiento de la delegación rumbo a la Olimpiada Estatal; mientras que el segundo y tercer lugar recibirán un monedero electrónico con valor de 2 mil pesos en una tienda deportiva.