Carla Rivas propone renombrar el Estadio Monumental en honor a “Héctor ‘El Niño’ Espino”.

“El segundo mejor bateador del mundo es chihuahuense”

Chihuahua, Chih.- La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, presentó ante el Congreso del Estado una proposición con carácter de punto de acuerdo para exhortar al Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física a que cambie la denominación del Estadio Monumental de Béisbol a “Héctor ‘El Niño’ Espino”, en honor a uno de los mejores beisbolistas mexicanos de todos los tiempos.

Héctor Espino participó en el béisbol de Estados Unidos, jugó 21 temporadas en México, ganó 7 títulos de campeón jonronero, 17 títulos de bateo, 7 títulos de carreras producidas y fue nombrado “El Jugador Más Valioso” en 6 temporadas, además de ser líder de bateo durante 7 temporadas.

“Su fuerza, técnica y liderazgo en el campo le valieron el sobrenombre de “El Superman de Chihuahua”, reflejo del enorme cariño, admiración y respeto que le profesaba la afición. Ningún otro jugador en la historia del béisbol mexicano ha acumulado esta grandeza. Ninguno”, expresó la legisladora local.

Su grandeza también tocó el escenario internacional: representó a México en 7 Series del Caribe, donde implantó el récord de más juegos jugados con primera base en 37 y recibió el título de “El Jugador Más Valioso”. En 1984, durante la Convención Mundial de Houston, fue elegido para ingresar al Salón de la Fama del Caribe.

“Nombrar el estadio en honor a Héctor Espino no es solo un homenaje: es preservar su legado, es reconocer a un chihuahuense ejemplar y es inspirar a nuestras nuevas generaciones”, destacó Rivas Martínez.

La diputada enfatizó que Espino fue un ícono no solo por sus logros deportivos, sino por su disciplina, humildad y compromiso, valores que dijo deben ser promovidos entre la niñez y juventud del estado.

“Nombrar el estadio en su honor es asegurar que las nuevas generaciones sepan que el mejor jugador en la historia del béisbol de México fue, es y seguirá siendo, orgullosamente, chihuahuense”, finalizó la legisladora.