Urge María Antonieta Pérez acciones contra la contaminación del aire en Ciudad Juárez.

Chihuahua, Chih.— La diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario de morena, presentó este martes en el Congreso del Estado una Proposición con carácter de Punto de Acuerdo para solicitar la intervención de autoridades federales, estatales y municipales ante los elevados niveles de contaminación del aire registrados en Ciudad Juárez durante las últimas semanas.

La legisladora señaló que la ciudad mantiene una tendencia preocupante en la presencia de partículas suspendidas PM10 y PM2.5, provenientes de diversas fuentes como la actividad industrial, las ladrilleras, el transporte público y el tráfico vehicular. Datos recientes muestran que el 22 de noviembre se registraron niveles de PM2.5 de aproximadamente 30 µg/m³ y PM10 de 64 µg/m³, cifras que, aunque dentro de la norma mexicana, rebasan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Pérez Reyes también recordó que el 21 de octubre pasado Ciudad Juárez apareció como la ciudad con el aire más contaminado del país, según información del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, con una concentración de 449 ppm de partículas menores a 10 micras, catalogada como “extremadamente mala”.

Entre las fuentes contaminantes destacadas en la exposición, la legisladora mencionó el caso de la Recicladora “Panchito”, que recientemente fue multada por autoridades municipales por la emisión de partículas al ambiente. Asimismo, indicó que en la ciudad operan entre 250 y 300 ladrilleras, alrededor de 2,200 unidades de transporte público y más de 500,000 vehículos particulares, todos ellos contribuyendo a la mala calidad del aire.

Ante este panorama, la diputada presentó cuatro exhortos: el primero dirigido a PROFEPA y SEMARNAT para realizar una auditoría ambiental a la recicladora señalada; el segundo, para que esas mismas dependencias lleven a cabo inspecciones en zonas con alta emisión de contaminantes; el tercero, para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado informe sobre la estrategia para atender las emisiones del transporte público; y el cuarto, para que la Dirección de Ecología de Ciudad Juárez presente su plan de acción respecto a la contaminación generada por los vehículos particulares.

La legisladora advirtió que la calidad del aire en la frontera representa un riesgo para la salud de miles de habitantes y subrayó la necesidad de fortalecer la regulación ambiental y exigir acciones inmediatas por parte de todas las instancias involucradas.