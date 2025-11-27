Suma SPyCI más de 57 toneladas de alimento distribuidas en localidades de la Sierra Tarahumara.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) ha entregado más de 57 toneladas de paquetes de maíz y frijol, en beneficio de 1,280 familias de los municipios de Balleza, Chínipas, Carichí, Guachochi y Ocampo.

Estas actividades tienen como objetivo reforzar la alimentación y la nutrición de los habitantes de la zona serrana, además de fortalecer la producción local.

Entre las comunidades beneficiadas se encuentran El Arenal (La Laguna), El Durazno, Mesa de Guasarachi, Pinalejo, Ultimagua, Huahuacherare, Nacaruri, Las Tunas, Loreto, Santa Ana y Trigo de Ruso.

Además de Apachochi de Cusárare, Bajichi, Choguita, Laguna de Rocheachi, Siquirichi (Norogachi), Agua Caliente, Cajurichi, Huajumar, Pueblo Viejo, Saucillo, entre otras.

La dependencia informó que continuará con este tipo de entregas hasta el cierre de año.