Comienza retiro ‘temporal’ de bloqueos en al menos seis estados.

Transportistas y campesinos de algunos estados cumplieron cuatro días de bloqueos al no llegar a un acuerdo con las autoridades, aunque en Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Tlaxcala, Sinaloa, Hidalgo y Sonora se levantaron ayer por la tarde.



Los agricultores comenzaron a retirar, temporalmente, los cierres que mantenían en casetas de peaje, aduanas, tramos carreteros y en la planta Minsa, con el fin de “facilitar el diálogo”.



Por la mañana, productores zacatecanos tomaron la tribuna del Congreso local, reclamaron el incumplimiento de compromisos para abrir los 52 centros de acopio y denunciaron la caída constante del precio del frijol, lo que amenaza su economía.



También se manifestaron en Calera, afuera de la planta cervecera, contra la Ley General de Aguas Nacionales.



Más tarde, Severiano Zamarrón, representante de propietarios de pozos agrícolas, amenazó con realizar más cierres carreteros.

En Michoacán persisten



En Michoacán, ante diputados advirtieron que los bloqueos y tomas de casetas continuarán “hasta donde tope”.



De acuerdo con una entrevista, Francisco Aguíñiga, productor de Tepuza de Numarán, afirmó que las acciones no responden a intereses partidistas, sino a la necesidad de evitar el colapso del campo.



En Chihuahua se sostuvo durante este jueves el cierre de tres tramos carreteros, claves para la movilidad y el transporte de mercancías, aunque por la tarde los campesinos retiraron los bloqueos.



Diversas casetas de Sinaloa que se tomaron por agricultores se liberaron como parte de los acuerdos alcanzados en la Secretaría de Gobernación.



En Jalisco, permitieron el acceso, cada dos horas, en la vía Colima-Guadalajara.