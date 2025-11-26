Morena le miente a la ciudadanía en su desesperación por posicionarse: Isela Martínez



La regidora Isela Martínez Díaz expresó su preocupación ante las recientes prácticas de Morena, por lo que las calificó como un acto desesperado por intentar posicionarse en la preferencia electoral de las y los chihuahuenses mediante tácticas engañosas y mensajes que faltan a la verdad.

La coordinadora de regidores del PAN señaló que comenzaron a circular spots donde se afirma que gracias a Morena Chihuahua contará con nuevos puentes y la gaza vial, lo cual se encuentra alejado de la realidad ya que estas obras fueron compromisos de campaña del alcalde Marco Bonilla y su construcción ha sido posible gracias al esfuerzo de las y los chihuahuenses, quienes con sus impuestos han dado solvencia económica al Municipio, además de una administración responsable en el manejo de los recursos públicos.

Martínez Díaz aseguró que es lamentable que Morena intente adjudicarse obras que no le pertenecen. Pero peor aún es que, en su desesperación por figurar mañosamente, han llegado al extremo de grafitear con sus nombres inmuebles públicos como escuelas y gimnasios, bajo la falsa creencia de que la ciudadanía no lo notará ni reportará. Sin embargo, padres de familia y vecinos han manifestado su inconformidad y denunciado estas acciones que afectan espacios comunitarios.

La Regidora subrayó que este tipo de actos buscan manipular la percepción de la ciudadanía y minimizar su inteligencia, sin mencionar que no existe trabajo legislativo ni gestión real por parte de Morena que pueda presumirse en beneficio del estado o municipio. Al contrario, han sido defensores de las decisiones del Gobierno Federal que tanto daño han causado: más deuda, más impuestos, desabasto de medicinas, incremento de la violencia, pactos con el crimen organizado y ahora, incluso, la intención de quitarle el agua a quienes trabajan el campo.

Finalmente, Isela Martínez hizo un llamado a las y los chihuahuenses a no dejarse engañar por discursos que buscan confundir y apropiarse del trabajo que sí se está realizando desde el Gobierno Municipal, encabezado por Marco Bonilla, y desde el Gobierno del Estado dirigido por la Gobernadora María Eugenia Campos, con responsabilidad, transparencia y resultados.

