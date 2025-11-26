Recibe el programa “Aguardianes” Premio Nacional

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua recibió el Premio Nacional de Cultura Hídrica 2025, en reconocimiento al programa “Aguardianes”, a través del cual los usuarios participan en diversas acciones relacionadas con el cuidado del recurso hídrico.

El galardón fue recibido por el titular del organismo operador, Alan Falomir, en el marco de la XXXVII Convención y Expo ANEAS, que se lleva a cabo en la ciudad de León, Guanajuato.

A través de la aplicación “Aguardianes”, los usuarios envían reportes y promueven actividades enfocadas en el ahorro del agua, lo que genera “AguaPoints” que pueden canjear por artículos, servicios y descuentos en más de 70 establecimientos.

Desde su lanzamiento ha registrado 3 mil 037 reportes y acciones relacionadas con el cuidado del agua.

El director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, destacó que, al ubicarse Chihuahua en una zona semidesértica, es necesario impulsar una cultura del agua donde la participación ciudadana sea el eje central.

Informó que gracias a “Aguardianes” ha sido posible ahorrar más de 382 millones de litros de agua potable, por lo que el organismo operador mantendrá iniciativas que promueven la participación ciudadana y el uso responsable del agua.