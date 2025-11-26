Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de ataques

fuente: infobae

La polémica que rodea la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha provocado reacciones de figuras clave en el mundo de los certámenes de belleza.

En medio de críticas, rumores y campañas de odio en redes sociales, la ex Miss Universo Lupita Jones se mostró contundente en defensa de la reina mexicana actual y llamó a poner fin a los ataques e insultos que, según describe, “no se valen y no suman nada” al ambiente de querer hacer un cambio en los concursos de belleza como lo es el certamen de Miss Universo.

“Párenle al hate”

A través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, Lupita Jones —primera mexicana ganadora de Miss Universo— salió al paso de la ola de mensajes de odio y campañas de descrédito que Fátima Bosch enfrenta desde su coronación y que mostró tal cual este martes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

“Ustedes saben que he sido muy crítica de todo lo que ha estado pasando con la organización de Miss Universo. Obviamente, como muchos, no estoy feliz. Como una exreina de Miss Universo me da mucha tristeza lo que está pasando, la forma como se está ensuciando a la marca”, comenzó Jones.

La exdirectora de Miss Universo México subrayó que, independientemente de la nacionalidad, “me duele mucho la forma como están tratando a Fátima. Independientemente de que sea mexicana, y como mexicana, obviamente, nos vamos a apoyar. Es una mujer que, como todas las que llegaron a ese concurso, llegaron con las ilusiones de ganar”.

Lupita fue enfática al precisar que desde que alzó la voz contra los malos tratos de Nawat Itsaragrisil “prácticamente se puso la corona” y reconoció que fue precisamente por ese episodio que muchas mujeres, ella incluida “empezamos a seguirla y admirarla por esa valentía”.

Por ello, la ex Miss Universo puntualizó que los ataques actuales contra Fátima Bosch no solo carecen de fundamento, sino que frenan el avance de mejores prácticas y de una comunidad global de concursos más empática y transparente.

“Así que párenle al hate. No se vale, no se vale insultar, no se vale ofender, no se vale enviar mensajes tan ruines a una mujer. Creo que tenemos que darle la oportunidad de que disfrute su momento, de que… bueno, creo que está entendiendo ya la responsabilidad que tiene con el Miss Universo”, declaró la exreina.

Jones animó a los fans, seguidores y críticos a dejar de alimentar la hostilidad digital y dar espacio a Fátima Bosch para crecer en su nuevo rol. “Démosle la oportunidad de crecer en esto, y yo creo que Fátima va a tener mucho que compartir, y todo esto que le está pasando le va a dar muchísimo más valor a su reinado”, subrayó.

Fátima Bosch denuncia violencia en su contra

Las palabras de Lupita Jones coinciden con el compromiso público de Fátima Bosch, quien este 25 de noviembre compartió un mensaje contundente en redes sociales.

La mexicana publicó infografías sobre los tipos de violencia y un discurso en el que vinculó los ataques que ha sufrido en redes sociales desde que se coronó Miss Universo como ejemplo del odio y la violencia de género que viven millones de mujeres.