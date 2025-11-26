Brindarán servicios gratuitos para mascotas en Minerales

La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, llevará a cabo una jornada gratuita de salud y registro para animalitos de compañía en Minerales, este sábado 29 de noviembre, de 8:30 am a 1:30 pm, en el Parque Mineral II, ubicado entre calle Monte Everest y calle Mineral Veta Colorada.

Esta acción se realiza en el marco del proyecto “Rescatemos el Río Sacramento”, que contempla intervenciones ambientales y sociales en la zona, con el objetivo de recuperar espacios, fortalecer la participación ciudadana y promover el bienestar animal como parte del cuidado integral de las colonias circundantes.

Durante la jornada se ofrecerán, sin costo, los siguientes servicios:

Vacunación quíntuple, aplicable tras una revisión previa por personal médico veterinario.

Desparasitación interna y externa.

Registro Municipal de Animalitos de Compañía.

Entrega de cartillas de vacunación.

El Gobierno Municipal destaca que estas acciones buscan acercar servicios esenciales a más familias, impulsar la tenencia responsable y brindar alternativas accesibles para mantener protegidos y saludables a los perros y gatos del hogar.

Asimismo, se invita a las y los vecinos que cuidan o alimentan perritos en situación de calle a acudir con ellos, con el fin de que también reciban atención gratuita.