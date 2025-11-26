Bonilla advierte afectaciones “tremendas” por toma de carreteras, respalda la lucha del campo

El alcalde Marco Bonilla señaló que hasta el momento no se ha cuantificado el impacto que podría generar en la capital la toma de carreteras que se registra en distintos puntos del estado; sin embargo, advirtió que la afectación para Chihuahua es “tremenda”.

“Lo que sí les puedo decir es que es una afectación tremenda para el estado, y hoy es Chihuahua, de nueva cuenta, quien paga los platos rotos por malas decisiones del Gobierno Federal”, expresó.

El edil explicó que el bloqueo carretero ya genera complicaciones en sectores como el comercial, alimentario, gasolinero y en las maquiladoras del estado, donde incluso se analiza disminuir líneas de producción debido a las dificultades de transporte y abasto.