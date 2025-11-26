HomeLocalAprueban regidores anteproyecto de Ley de Ingresos 2026
Local

Aprueban regidores anteproyecto de Ley de Ingresos 2026

Michelle Mtz2026destacadomunicipio

El anteproyecto de la Ley de Ingresos 2026 del Municipio de Chihuahua asciende a $7,342,925,406, según informó la Tesorería Municipal, propuesta que fue avalada por mayoría de votos en el cabildo. 

La propuesta destaca que el municipio mantiene finanzas sanas y sólidas, respaldadas por sus ingresos propios, los cuales representan 44.33% del total.


El documento fue aprobado por mayoría en la Comisión de Hacienda y Planeación y ahora avanzará a las siguientes etapas del proceso legislativo.
Para 2026, el Municipio proyecta ingresos locales por $3,255,233,834, lo que representa un incremento del 14.5% respecto a 2025. En términos generales, la Ley de Ingresos 2026 contempla un aumento global del 13.55% en comparación con el ejercicio anterior, sin considerar empréstitos.
Estímulos contemplados en el anteproyecto


Entre los beneficios y apoyos incluidos, destacan:


90% de incentivo en el pago del Impuesto Predial 2026 para mujeres víctimas indirectas de feminicidio.
Descuentos tradicionales del predial:
12% en enero
8% en febrero
4% en marzo
50% de descuento en el Impuesto Predial para grupos vulnerables.
50% de descuento en el Derecho de Alumbrado Público para:
Terrenos baldíos rústicos y suburbanos.


Inmuebles habitacionales con consumo eléctrico mensual menor a 125 kW, o bien 250 kW bimestrales, según medición de la CFE.
Si quieres, puedo generar también una versión más breve, un post para redes, un encabezado más llamativo o una versión estilo boletín oficial.

Tags :2026destacadomunicipio