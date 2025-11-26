Aprueban regidores anteproyecto de Ley de Ingresos 2026

El anteproyecto de la Ley de Ingresos 2026 del Municipio de Chihuahua asciende a $7,342,925,406, según informó la Tesorería Municipal, propuesta que fue avalada por mayoría de votos en el cabildo.

La propuesta destaca que el municipio mantiene finanzas sanas y sólidas, respaldadas por sus ingresos propios, los cuales representan 44.33% del total.



El documento fue aprobado por mayoría en la Comisión de Hacienda y Planeación y ahora avanzará a las siguientes etapas del proceso legislativo.

Para 2026, el Municipio proyecta ingresos locales por $3,255,233,834, lo que representa un incremento del 14.5% respecto a 2025. En términos generales, la Ley de Ingresos 2026 contempla un aumento global del 13.55% en comparación con el ejercicio anterior, sin considerar empréstitos.

Estímulos contemplados en el anteproyecto



Entre los beneficios y apoyos incluidos, destacan:



90% de incentivo en el pago del Impuesto Predial 2026 para mujeres víctimas indirectas de feminicidio.

Descuentos tradicionales del predial:

12% en enero

8% en febrero

4% en marzo

50% de descuento en el Impuesto Predial para grupos vulnerables.

50% de descuento en el Derecho de Alumbrado Público para:

Terrenos baldíos rústicos y suburbanos.



Inmuebles habitacionales con consumo eléctrico mensual menor a 125 kW, o bien 250 kW bimestrales, según medición de la CFE.

