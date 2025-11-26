Crisis sanitaria por falta de recursos federales: Ugrch

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), Álvaro Bustillos Fuentes, advirtió que el campo enfrenta una “situación deplorable” ante la ausencia total de presupuesto federal para atender la emergencia del gusano barrenador, plaga que mantiene en alerta al sector productivo.

Bustillos Fuentes señaló que, pese a la gravedad del problema, la Federación asignó cero pesos para acciones de contención y erradicación, lo que ha generado molestia y preocupación entre los productores. “Estamos cansados, y el sector está al borde de un estallido social”, expresó.

De acuerdo con el líder ganadero, se requieren alrededor de 2 mil millones de pesos para operar un programa efectivo que permita enfrentar la contingencia sanitaria. “¿Cómo le vamos a hacer? No hay con qué trabajar. El gusano barrenador no es sólo un tema productivo; es un problema de salud”, enfatizó.

Aunque reconoció que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ha mostrado disposición y respuestas favorables, advirtió que aún faltan ajustes importantes para atender la problemática con eficacia.

La UGRCH hizo un llamado urgente a las autoridades federales para corregir el rumbo presupuestal y evitar que la situación derive en un impacto mayor para la ganadería y la economía del estado.