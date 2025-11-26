Lamenta Maru fracaso de diálogo entre productores y Segob por ley de aguas

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó su inconformidad por la falta de acuerdos en la reunión sostenida entre productores agrícolas y la Secretaría de Gobernación (Segob), encuentro que buscaba destrabar la disputa por el manejo del agua en la entidad.

Campos aseguró que la situación de Chihuahua es única en el país y pidió al Gobierno Federal considerar un trato especial para agricultores y ganaderos, quienes dijo, han enfrentado durante años los estragos de una sequía prolongada.

“Chihuahua se cuece aparte en el tema del agua”, afirmó la mandataria, al señalar que el estado depende prácticamente en su totalidad de la extracción para su abasto y no cuenta con fuentes alternativas que alivien la presión sobre el recurso.