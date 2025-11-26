Celebra Congreso el Parlamento de Mujeres 2025

En un ejercicio concebido como un espacio de encuentro, escucha y acompañamiento entre mujeres sororo, inclusivo y profundamente humano— se llevó a cabo la edición 2025 del Parlamento de Mujeres del Congreso del Estado, impulsado y organizado por la diputada Jael Argüelles Díaz, representante de Morena y presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios.

El encuentro reunió a mujeres de sectores sociales, académicos y comunitarios con el propósito de fortalecer el diálogo legislativo y contribuir a la creación de políticas públicas que garanticen una vida libre de violencia, igualdad sustantiva y justicia para niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.

Las 33 mujeres seleccionadas para integrar este ejercicio democrático fueron:1. Elsa Isela Domínguez Flores2. Ireyli Zulamy Iracheta Lara3. Laura Verónica Corchado Espinoza4. Julia Santacruz Flores5. Blanca Verónica Palafox Sandoval6. Jessica Ruiz Rivera7. Griselda Margarita Camacho Treviño8. Jacquelyn Isamar Nava Lozano9. Jessica Anabel Loya Carrera10. Miriam Alejandra Herrera Alvídrez11. Flor Estela Castillo Sigala12. Yahaira Estefanía Durán Mendoza13. Anna Penélope Valles Fraga14. Eileen Stefany Quintana Ornelas15. Kathya Melina González González16. Aylin Aguilar Corral17. Laura Lorean Fuentes Aldape18. Guadalupe Pérez Holguín19. Micheli Renee Moreno Ramírez20. Mayra Alejandra Gómez Herrera21. Karmina Vanessa Terrazas López22. Ailin Ganiri Ibarra Urbina23. Indhira Ilse Ochoa Martínez24. Cinthia Joana Caraveo Lechuga25. Daniela Holguín Ovalle26. Luz Daniela Natividad Molina27. María del Refugio Bustillos García28. Johana Pérez Domínguez29. Nubia Yudith Cruz Cardoza

30. Sofía Valeria Calderón Serna31. Cristal Robles Durán32. Annie Loya Ballesteros33. María Denisse Salcido CeladaDurante su intervención, la diputada Jael Argüelles Díaz destacó la fuerza histórica con la que las mujeres han impulsado la lucha por la igualdad al interior del Congreso. Inspirada en Tsunami, de Gabriela Jáuregui, señaló que el feminismo no es una sola ola ordenada, sino un movimiento poderoso, diverso y colectivo que transforma realidades desde múltiples experiencias y generaciones.

Subrayó que el Parlamento reconoce y dignifica las voces de mujeres que han enfrentado desigualdades estructurales, violencias y discriminación. Además, celebró los avances logrados a nivel nacional para homologar leyes que fortalezcan los derechos de las mujeres.Las iniciativas expuestas serán turnadas a revisión y análisis legislativo, agrupadas en los siguientes ejes:

• Prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas• Derechos reproductivos y autonomía corporal• Educación con perspectiva de género• Igualdad sustantiva, participación política y liderazgo de mujeres• Violencias emergentes y derechos en entornos digitales• Salud integral y bienestar de mujeres en situación de vulnerabilidad

El Parlamento concluyó con el compromiso de la diputada Jael Argüelles Díaz de acompañar el seguimiento de cada propuesta y trabajar para que se materialicen en avances reales desde el Poder Legislativo.“Hoy las escuchamos porque su voz transforma.

Hoy caminamos juntas. Hoy iniciamos juntas un capítulo que marcará la historia. Que este Parlamento de Mujeres 2025 sea un recordatorio de que la igualdad no es un destino, sino una construcción colectiva. Y que, cuando las mujeres unimos nuestras voces, no solo cambiamos leyes: cambiamos el futuro”, afirmó.