Maru Campos entrega 10 ambulancias para habitantes de nueve municipios

con inversión de 17.8 mdp

La gobernadora Maru Campos entregó 10 ambulancias con las que se dará servicio a habitantes de nueve municipios de la entidad, en las cuales se efectuó con una inversión estatal de 17 millones 897 mil 783 pesos.

La flotilla incluye ocho vehículos de urgencias básicas y dos unidades 4×4, que operarán en los municipios de Nuevo Casas Grandes, Ahumada, Camargo, Bocoyna (Creel), Ojinaga, Cuauhtémoc, Chihuahua, Guachochi, Juárez y Guazapares (Témoris).

El evento se desarrolló en el Hospital Infantil de Especialidades, donde la titular del Ejecutivo afirmó que la administración pública, es para transformar demandas en acciones que impacten de manera positiva a la población, como en este caso.

Informó que luego de una década de descuido, su administración en solo tres años de trabajo ha entregado 150 vehículos para brindar servicios médicos en todos los distritos médicos del estado

.“Cuando una vida está en riesgo un minuto pesa como una eternidad y un segundo puede hacer valer una vida, por eso reconozco a quienes día y noche atienden emergencias y trasladan pacientes en estas situaciones límite”, añadió.

Dio a conocer que MediChihuahua ha brindado consultas, medicamentos y estudios a más de 680 mil chihuahuenses en todas las regiones de la entidad, para atender sin distingo alguno a quien lo requiere.“

Una ambulancia es la diferencia entre llegar o no a tiempo, entre una tragedia y una vida salvada, entendemos que donde hay una ambulancia que funciona hay un Gobierno que no abandona, que atiende y evita el dolor evitable”, expresó la mandataria.

Aclaró que en este Gobierno la salud no se politiza, trasciende toda ideología y todo color político y cualquier bandera, porque la salud y la vida de los chihuahuenses, es primero. Agradeció al equipo de trabajo de la Secretaría Salud que labora en las diferentes regiones de la entidad, sobre todo en la campaña contra el sarampión, a quienes reconoció por su esfuerzo.

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, dijo que desde 2012 el parque vehicular de la dependencia no había sido renovado, por lo que con esta entrega se fortalece a las regiones, al vincular los servicios salud de primer y segundo nivel.

Luego de hacer la entrega de las llaves a los representantes de cada municipio, la Gobernadora y autoridades presentes realizaron un recorrido para ver las unidades.