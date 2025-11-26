Lleva Nancy “La China” Frías infraestructura a escuelas a través del programa “Juntos Construimos”.

Chihuahua, Chihuahua.- Con el firme compromiso de seguir impulsando espacios educativos dignos y seguros para la niñez chihuahuense, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Nancy “La China” Frías, encabezó una jornada de intervención en la Escuela Primaria Juan Güereca Aguilar, ubicada en la colonia Revolución y en la Escuela Secundaria Estatal Plutarco Elías Calles, en la Col. Chihuahua 2000, como parte de las acciones del programa “Juntos Construimos”.

Esta estrategia se llevó a cabo en estrecha coordinación con el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), el Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y la Dirección de Vialidad, logrando una intervención integral tanto al interior como en el entorno del plantel.

Entre las actividades realizadas se encuentran trabajos de rehabilitación de aulas, mantenimiento de infraestructura, mejora y equipamiento de áreas deportivas, labores de limpieza general, aplicación de pintura, revisión de instalaciones eléctricas, así como acciones de señalización y ordenamiento vial en los accesos a la escuela, con el objetivo de fortalecer la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia.

Durante su visita, Nancy “La China” Frías convivió con alumnas, alumnos, personal docente y familias, escuchando de primera mano sus necesidades y reiterando su compromiso de seguir gestionando recursos y programas que beneficien directamente a las comunidades educativas.

“Estamos convencidos de que la educación es la base de un mejor futuro. Cuando trabajamos unidos gobierno y sociedad, logramos transformar realidades. Hoy venimos a cumplir y a demostrar que sí se puede construir un entorno más digno para nuestras niñas y niños”, expresó.

Como parte de su mensaje, Nancy “La China” Frías agregó una segunda declaración enfatizando la importancia del trabajo permanente:

“Las escuelas no pueden esperar. Cada salón rehabilitado, cada cancha recuperada y cada espacio seguro que construimos significa darle esperanza a una familia y certeza a una comunidad. No vamos a parar, porque nuestra prioridad son las y los niños de Chihuahua.”



El programa “Juntos Construimos” continuará recorriendo diversas colonias de la capital, priorizando aquellas zonas que presentan mayores necesidades, con el objetivo de reducir el rezago en infraestructura escolar y garantizar espacios de aprendizaje más seguros, funcionales y de calidad para todas y todos.



Con estas acciones, Nancy “La China” Frías reafirma su compromiso de mantenerse cercana a la gente y de seguir trabajando por una Chihuahua con mayores oportunidades para la niñez y la juventud.