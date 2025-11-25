HomeLocal¿Tienes un predio y quieres recibir escombro? Municipio invita a registrarlo legalmente.
¿Tienes un predio y quieres recibir escombro? Municipio invita a registrarlo legalmente.

  • Como parte de un programa para apertura de sitios autorizados.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, invita a propietarios de terrenos y que quieran recibir escombro como centros autorizados de acopio, a regularizar estos predios legalmente

Lo anterior como parte del programa de apertura de sitios autorizados para el depósito de escombros u otros materiales remanentes de la construcción, como terracerías, cortes y materiales pétreos.

Al regularizarse para recibir materiales provenientes de la construcción, se garantiza que cumplan con las condiciones adecuadas de seguridad, legalidad y protección ambiental.

Los requisitos a presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología son:

  • Copia de escrituras del predio o acreditación legal de la propiedad.
  • Identificación oficial del solicitante.
  • En caso de no ser propietario, contrato de arrendamiento vigente que incluya el uso del predio como depósito de escombros.
  • Plano catastral actualizado. (Si la Dirección lo requiere, deberá incluir coordenadas UTM del polígono del predio.)
  • Formato de solicitud debidamente llenado.
  • Resolución de impacto ambiental. (Solicitar requisitos en ventanilla.)
  • Comprobante de pago del trámite.

Para que un predio pueda ser autorizado como sitio de depósito de escombros, deberá:

  • No ubicarse en ríos, arroyos, afluentes pluviales ni dentro de zonas de restricción federal de la CONAGUA.
  • Cumplir con las restricciones aplicables de CFE, PEMEX y del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, entre otros.
  • Estar debidamente delimitado.
  • Contar con accesos controlados para garantizar el uso adecuado del sitio.

Las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología ubicadas se ubican en calle Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva. También, puedes comunicarte para más información al 072, extensiones 6065 y 6053, con un horario de 8:00 a 14:00 horas.

