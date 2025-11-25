¿Tienes un predio y quieres recibir escombro? Municipio invita a registrarlo legalmente.

Como parte de un programa para apertura de sitios autorizados.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, invita a propietarios de terrenos y que quieran recibir escombro como centros autorizados de acopio, a regularizar estos predios legalmente

Lo anterior como parte del programa de apertura de sitios autorizados para el depósito de escombros u otros materiales remanentes de la construcción, como terracerías, cortes y materiales pétreos.

Al regularizarse para recibir materiales provenientes de la construcción, se garantiza que cumplan con las condiciones adecuadas de seguridad, legalidad y protección ambiental.

Los requisitos a presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología son:

Copia de escrituras del predio o acreditación legal de la propiedad.

Identificación oficial del solicitante.

En caso de no ser propietario, contrato de arrendamiento vigente que incluya el uso del predio como depósito de escombros.

Plano catastral actualizado. (Si la Dirección lo requiere, deberá incluir coordenadas UTM del polígono del predio.)

Formato de solicitud debidamente llenado.

Resolución de impacto ambiental. (Solicitar requisitos en ventanilla.)

Comprobante de pago del trámite.

Para que un predio pueda ser autorizado como sitio de depósito de escombros, deberá:

No ubicarse en ríos, arroyos, afluentes pluviales ni dentro de zonas de restricción federal de la CONAGUA.

Cumplir con las restricciones aplicables de CFE, PEMEX y del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, entre otros.

Estar debidamente delimitado.

Contar con accesos controlados para garantizar el uso adecuado del sitio.

Las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología ubicadas se ubican en calle Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva. También, puedes comunicarte para más información al 072, extensiones 6065 y 6053, con un horario de 8:00 a 14:00 horas.