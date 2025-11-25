¿Tienes un predio y quieres recibir escombro? Municipio invita a registrarlo legalmente.
- Como parte de un programa para apertura de sitios autorizados.
El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, invita a propietarios de terrenos y que quieran recibir escombro como centros autorizados de acopio, a regularizar estos predios legalmente
Lo anterior como parte del programa de apertura de sitios autorizados para el depósito de escombros u otros materiales remanentes de la construcción, como terracerías, cortes y materiales pétreos.
Al regularizarse para recibir materiales provenientes de la construcción, se garantiza que cumplan con las condiciones adecuadas de seguridad, legalidad y protección ambiental.
Los requisitos a presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología son:
- Copia de escrituras del predio o acreditación legal de la propiedad.
- Identificación oficial del solicitante.
- En caso de no ser propietario, contrato de arrendamiento vigente que incluya el uso del predio como depósito de escombros.
- Plano catastral actualizado. (Si la Dirección lo requiere, deberá incluir coordenadas UTM del polígono del predio.)
- Formato de solicitud debidamente llenado.
- Resolución de impacto ambiental. (Solicitar requisitos en ventanilla.)
- Comprobante de pago del trámite.
Para que un predio pueda ser autorizado como sitio de depósito de escombros, deberá:
- No ubicarse en ríos, arroyos, afluentes pluviales ni dentro de zonas de restricción federal de la CONAGUA.
- Cumplir con las restricciones aplicables de CFE, PEMEX y del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, entre otros.
- Estar debidamente delimitado.
- Contar con accesos controlados para garantizar el uso adecuado del sitio.
Las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología ubicadas se ubican en calle Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva. También, puedes comunicarte para más información al 072, extensiones 6065 y 6053, con un horario de 8:00 a 14:00 horas.