Recorre Marco Bonilla colonia Punta Naranjos para atender iluminación, seguridad y calles.

El sector tuvo modernización de alumbrado a luz LED lo que ha mejorado la visibilidad.

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, supervisó la reconversión de alumbrado público antiguo a luz LED, en la colonia Punta Naranjos, lo cual ha dotado a las familias del sector de una iluminación blanca más potente, que consume menos energía, brinda más seguridad y modernidad a la zona.

Además, durante este recorrido acompañó el director de Mantenimiento Urbano Christian Medellín, para conocer la calidad en los trabajos que consistieron en el remplazo de 138 luminarias con una inversión de 734 mil 870 pesos.

El Alcalde escuchó de viva voz de vecinas y vecinos del sector sus necesidades, para lo cual también, el director de Obras Públicas Carlos Rivas, acudió para atender temas de baches y calles en general. También estuvo presente, el jefe de policía del sector para los temas de seguridad.

Asimismo, se acordó con los vecinos de incrementar los rondines de la Policía Municipal y les compartió la aplicación Marca el Cambio y Yo Segura, para que conozcan el botón de pánico que contacta con los elementos de seguridad en una emergencia con una rápida velocidad de atención.

Entre algunos comentarios de los vecinos fueron: “Sí hemos visto cambios en la iluminación de mi calle”, “Sí se ve diferente, muy bien”.

Además, dentro de los compromisos de esta visita fue mejorar la iluminación del parque con reflectores de 100 watts para reforzar la visibilidad en este espacio público.

Finalmente, les compartió que pueden votar en el Presupuesto Participativo 2026, este 29 y 30 de diciembre, el cual tiene diversos proyectos en el distrito y elijan para beneficio de todas y todos.