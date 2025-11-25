Instalan transformadores en el R. Almada tras de actos vandálicos

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informa que finalizó la instalación de transformadores en el Periférico R. Almada, entre la calle Misión de Santa Bárbara y hasta la calle 38; después de que días pasados el sistema de alumbrado público sufriera actos de vandalismo, por lo cual el mismo permanecía apagado en dicho tramo.

Además de los transformadores, fue necesaria la colocación de cableado y a su vez se le dio mantenimiento al sistema general para garantizar que hoy por la noche, este funcionando en su totalidad el alumbrado público de esta importante vialidad.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión y paciencia de las y los ciudadanos que transitan diariamente por este espacio, y pone a su disposición el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC) en el número 072 el cual le atiende de lunes a viernes de 7:00 am a 10:00 pm o bien en la aplicación “Marca el Cambio” la cual recibe reportes las 24 horas todos los días de la semana, para realizar fallas en el sistema del alumbrado público.