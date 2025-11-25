Maru se suma al compromiso por la vida y respeto a mujeres

La gobernadora Maru Campos participó en la conferencia del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de firmar la adhesión de Chihuahua al compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto hacia las mujeres.

Lo anterior, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora anualmente el 25 de noviembre.

La titular del Ejecutivo estatal, en conjunto con sus homólogos de todas las entidades federativas del país, se sumó de manera virtual al acto para refrendar su compromiso con la protección y la integridad de las chihuahuenses.

En su mensaje, enfatizó que en Chihuahua las mujeres cuentan con su Gobierno para protegerlas, y aseguró a la presidenta de México que todo el estado que representa se unirá para hacer realidad este plan a gran escala que ya se ha empezado a ejecutar.

“Vamos a caminar juntas por la seguridad y la justicia que los chihuahuenses merecen”, indicó en su participación.

El compromiso firmado busca la homologación de leyes y la implementación de acciones en todo el territorio nacional, para combatir el acoso, el abuso sexual y otras formas de violencia dirigidas a niñas, jóvenes y mujeres.