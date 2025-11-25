Movilizaciones de Campesinos y Transportistas evidencian el abandono total del gobierno federal

En diversas regiones del país se registran movilizaciones de campesinos y transportistas, quienes denuncian la falta de diálogo y atención por parte del gobierno federal ante los problemas que afectan a los sectores, expresó Alejandro Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal.

Señaló que las protestas son reflejo “del hartazgo y la preocupación de miles de productores que ven amenazadas sus tierras y su sustento” y recordó que la inseguridad en las carreteras ha agravado el panorama para los transportistas, quienes se enfrentan a una ola de violencia cada vez más difícil para trabajar.

Álex Domínguez advirtió que ambos sectores viven un escenario incierto y urgió al gobierno federal a establecer mesas de diálogo para atender las demandas. “El campo mexicano necesita una reforma profunda, construida con la participación de todos los actores involucrados, y no iniciativas al vapor que pueden dejar sin recursos a miles de familias”.

Resaltó que sin acceso al agua, muchas tierras dejan de ser productivas, por lo que se requiere una política integral que garantice su sustentabilidad.

El legislador federal reiteró su respaldo a campesinos, ganaderos y productores agrícolas, y aseguró que la fracción parlamentaria del tricolor impulsará una reforma integral que atienda las necesidades del sector rural y fortalezca su actividad económica.

Por último lamentó la postura y declaraciones de Rosa Icela Rodríguez titular de la Segob quien minimiza las protestas y criminaliza a los productores.