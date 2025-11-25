Entrega alcalde apoyos en Ladrilleras Norte

El alcalde Marco Bonilla realizará la entrega de 200 despensas, cada una con 18 artículos, en la colonia Ladrilleras Norte. Estos insumos fueron recaudados durante el evento “Viva la Radio”.

Además, se distribuyeron 200 cobijas y dulces entre las familias de la zona a fin de vivir una pequeña posada.

Ladrilleras Norte ha sido beneficiada de manera constante por el DIF Municipal, a través de programas como “Abrigos que Abrazan” y “Reto Útil”, así como con apoyos alimentarios que se otorgan de manera mensual a las y los vecinos.