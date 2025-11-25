“Fue un acto de buena voluntad en un muy mal lugar”: Bonilla por pancarta

El alcalde Marco Bonilla se pronunció sobre el incidente ocurrido durante el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, donde una persona desplegó una manta en plena marcha. Calificó el hecho como “un acto de buena voluntad en un muy mal lugar” y señaló que la responsabilidad recae en los comités municipales encargados de la organización, particularmente el de box.

Bonilla aclaró que la persona involucrada no es empleada del Gobierno Municipal ni recibe sueldo o beca, y que su gesto surgió como muestra de agradecimiento por los apoyos otorgados por la administración. Entre estos mencionó facilidades para estancias en el Comité Olímpico Mexicano, traslados y respaldo en eventos internacionales, como la reciente competencia realizada en España hace un mes, donde jóvenes chihuahuenses participaron y expresaron su gratitud hacia quienes han impulsado su desarrollo deportivo.

El alcalde subrayó que la manta no correspondía al espacio ni al momento, insistiendo en que debe respetarse la institucionalidad del desfile, un evento que dijo pertenece a la ciudadanía y no a gobiernos o partidos. Añadió que el Instituto del Deporte “no estuvo muy al pendiente” y confirmó que ya se emitió un llamado de atención, aunque no detalló posibles sanciones.

Bonilla concluyó que es momento de “darle vuelta a la página”, pero reiteró que “no pueden ocurrir cosas así”, y llamó a las instancias deportivas y municipales a reforzar la vigilancia para garantizar el orden y preservar la institucionalidad de los actos cívicos en Chihuahua.