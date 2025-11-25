Realizan Marco Bonilla y Karina Olivas “Mega Posada” para niños del Ejido Ocampo

El alcalde Marco Bonilla, acompañado de su esposa Karina Olivas, presidenta del DIF Municipal, llevó la alegría de la temporada decembrina a 400 niñas, niños y adolescentes de la zona rural de Ejido Ocampo, con una Mega Posada llena de actividades recreativas, piñatas, dulces y una convivencia comunitaria con champurrado, tamales, rifas y más sorpresas.

Además, en el Centro Regional de Educación Integral (CREI) Leopoldo Enríquez Ordoñez, se realizó la primera entrega oficial de chamarras de la campaña “Abrigos que abrazan”, una iniciativa del DIF Municipal que busca proteger del frío a menores de comunidades vulnerables durante esta temporada invernal.

En su mensaje, Olivas destacó su comprimiso por llevar alegría a cada rincón de Chihuahua, compartiendo alimento, abrigo y diversión.