Caos vial en el centro por amenaza de bomba en FP

La mañana de este martes se registró un operativo de seguridad en el edificio de la Secretaría de la Función Pública, en pleno Centro de la ciudad, luego de que se recibiera un aviso sobre la posible presencia de un artefacto explosivo, lo que generó en calles aledañas caos vial.

El reporte fue emitido desde el interior del inmueble ubicado sobre la calle Guadalupe Victoria, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia. Personal del Grupo Beta, agentes de Vialidad y elementos del Cuerpo de Bomberos respondieron al llamado y procedieron a evacuar por completo a empleados y visitantes.

Mientras tanto, equipos especializados realizaron una inspección minuciosa en oficinas, pasillos y áreas externas del edificio. Como parte de las medidas preventivas, las calles Victoria y Aldama fueron cerradas temporalmente, afectando la circulación en el primer cuadro de la ciudad.

Al cierre de esta edición, el perímetro permanece resguardado mientras continúan las labores de verificación para descartar cualquier riesgo.