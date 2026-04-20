Detiene Policía Municipal a presunto responsable de robos a tiendas de conveniencia; le aseguran droga

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 20 de abril de 2026.- Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Policía Municipal realizaron la detención en flagrancia de un hombre por probables delitos contra la salud, quien además podría estar relacionado en dos robos con violencia a tiendas de conveniencia.

La detención se llevó a cabo en calles de la colonia Punta Oriente, durante un operativo de búsqueda y localización implementado tras el análisis de diversos robos a establecimientos comerciales.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy detenido estaría relacionado con al menos dos asaltos a tiendas OXXO, uno ocurrido el 12 de abril en la colonia Puerta Savona y otro el 19 de abril en la colonia Punta Oriente.

Durante el operativo, los agentes ubicaron a una persona que coincidía con las características del presunto responsable, quien portaba un arma blanca y una mochila similar a la utilizada en los hechos. Al realizarle una inspección preventiva, se le localizó una bolsa con hierba seca con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 64 gramos.

El detenido, identificado como Jesús Andrés A. L., fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito contra la salud, mientras que la autoridad ministerial dará seguimiento a su probable participación en los robos mencionados.

La Policía Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en la investigación y combate de los delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.