Promueve Policía Municipal medidas de seguridad para comerciantes del Centro Histórico.

Junto a COCENTRO se realizó la entrega de volantes e información para prevenir robos y otras situaciones.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y la mesa directiva de COCENTRO, entregaron volantes y trípticos informativos a comerciantes y locatarios del primer cuadro de la ciudad para difundir medidas de seguridad para la prevención de robos y otras situaciones de riesgo.

A través de este material informativo, se brindaron recomendaciones prácticas para reforzar la seguridad en los negocios, promoviendo la cultura de la prevención y contribuyendo a generar entornos más seguros para locatarios, clientes y turistas que visitan el Centro Histórico.

Las autoridades reiteraron que continuarán con este tipo de acciones informativas y se pusieron a disposición de la ciudadanía. Se invita a reportar cualquier emergencia al 9-1-1 o acercarse a los agentes que mantienen presencia constante en la zona.

En esta actividad participaron el coordinador del Distrito Ángel, el jefe en turno y el jefe del grupo Beta, elementos municipales, así como representantes de COCENTRO, encabezados por su actual presidenta Liliana Aranzola, fortaleciendo la colaboración entre autoridades y el sector comercial.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso del alcalde Marco Bonilla de trabajar por generar espacios más seguros para todas y todos.